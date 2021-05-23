Капитан "Торонто" потерял сознание после удара форварда "Монреаля"

Обложка газеты "Торонто Сан" из надписью "Капитан хрустнул". Фото: Reuters

Самые титулованные хокейные клубы НХЛ "Монреаль Канадиенс" и "Торонто Мейпл Лифс" начали серию плей-офф. В первой игре капитан хозяев Джон Таварес получил шайбу около синей линии "Монреаля" и попал под силовой приём Бена Шьяро. После падения на лёд нападающий "Торонто" оказался прямо на пути Кори Перри, который не успел уйти от столкновения и попал Таваресу коленом в лицо. Игра тут же была остановлена, и на помощь лидеру "Мэйпл Лифс", уже истекавшему кровью, отправилась бригада медиков.

На льду вокруг своего капитана собрались все хоккеисты "Торонто". Из ложи спустился генеральный менеджер "листьев" Кайл Дубас, на лице которого ужас от происходящего не могла скрыть даже защитная маска. Примерно спустя десять минут после происшествия Тавареса на носилках увезли с площадки, а официальный аккаунт "Монреаля" в "Твиттере" выразил свою поддержку пострадавшему.

"Мы хотели бы выразить обеспокоенность состоянием Джона Тавареса и пожелать ему скорейшего выздоровления", — говорилось в записи "Канадиенс" в социальной сети.

С такими же намерениями к форварду "Торонто", который даже успел показать большой палец перед тем, как покинуть лёд, подъехал и нанёсший ему травму Кори Перри. И пускай очевидно, что умысла в действиях опытного форварда не было, ему всё равно пришлось ответить за выведение Тавареса из строя. В качестве мстителя выступил Ник Фолиньо, вызвавший Перри на драку. 36-летний канадец, на котором не было лица после случившегося, стойко вынес все удары соперника и даже не попытался атаковать в ответ.

Матч закончился победой "Монреаля" – 2:1. Вторую игру выиграл "Торонто" – 4:0. Счет в серии – 1:1.

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"Монреаль" 24 раза выигрывал Кубок Стенли. "Торонто" – 13 раз. Последний трофей "Мейпл Лифс" выиграли в 1967 году. "Канадиенс" – в 1993 году.