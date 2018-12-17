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понедельник, 17 декабря 2018 16:08

Капитан "Шахтера" рассказал о переходе в другой клуб

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Капитан &quot;Шахтера&quot; рассказал о переходе в другой клуб
Тайсон, справа, прокомментировал возможный трансфер. Фото: ФК "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, который отличился голом в благотворительном матче на родине, рассказал, возможно ли его возвращение в Бразилию.

"Каждый гол, когда я приезжаю в Бразилию, начинают говорить о моем возможном возвращении. Иногда мне кажется, что я виноват в чем-то, из-за чего это не происходит. Но моему клубу очень сложно отпустить меня", - сказал капитан "горняков" esporte.uol.com.br.

Контракт футболиста с "Шахтером" рассчитан до июля 2021-го.

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В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Тайсона 15 матчей, 2 гола и 8 голевых пасов.

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