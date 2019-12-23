Капитан "Шахтера" не будет продлевать контракт с донецким клубом

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан еще на год.

Капитан "Шахтера" Тайсон не планирует продолжать сотрудничество с донецким клубом. Бразилец хочет вернуться в свой первый клуб на родине.

"Я не буду сейчас говорить о возвращении в" Интернасьональ ". Ведь если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с Шахтером и я не буду его продолжать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть - "Интернасьональ".

Я не знаю, захочет этот клуб по-прежнему подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт ", - цитирует Тайсона" Футбол 24 "со ссылкой на бразильские СМИ.

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31-летний Тайсон выступает в Украине с 2013 года. Сначала играл за "Металлист", а с 2013 защищает цвета "Шахтера". После того, как покинул клуб Дарио Срна стал капитаном команды.