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пятница, 24 мая 2019 17:00

Капитан "Реала" может летом покинуть клуб

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Капитан &quot;Реала&quot; может летом покинуть клуб
Серхио Рамос готов покинуть "Реал".Фото:Reuters

Капитан "Реала" Серхио Рамос задумался об уходе из клуба, сообщает Marca со ссылкой на программу El Chiringuito. Защитник мадридцев пока не сообщил руководству решения о своем будущем в Мадриде.

Ранее защитник не планировал покидать "Реал", но теперь все чаще задумывается о смене обстановки. Интерес к Рамосу проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Напомним, после вылета "Реала" из Лиги чемпионов от "Аякса" (2:1, 1:4) в раздевалке случился скандал между Флорентином Пересом и Рамосом. В ноябре прошлого года Серхио обвиняли в нарушении правил допинг-контроля.

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Рамос выступает за мадридский "Реал" с 2005-го. В нынешнем сезоне сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

https://sportarena.com
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