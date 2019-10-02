Канделаки подтвердила роман с Милевским

Артем Милевский уже третий сезон выступает за "Динамо" Брест. Фото: Instagram

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки впервые прокомментировала роман с Артемом Милевским.

Об этом сообщает "Обозреватель"

"У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И с тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты 3 года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились. Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения в течение 43 лет.

"Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, - что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни - это встреча со мной, и они хотят об этом рассказывать. Ну, на здоровье", - заявила Канделаки в программе "Дай ,Дудя" на радио "Эхо Москвы".

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Артем Милевский 9 лет выступал за киевское "Динамо", после чего играл по турецкие, казахские, хорватские, российские клубы. Сейчас защищает цвета "Динамо" Брест.