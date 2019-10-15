Канделаки обратила внимание на еще одного украинского футболиста

Канделаки не опровергла свой роман из Милевским

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на высказывание нападающего сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

Об этом пишет sports.ru/football

"Помните популярное некогда выражение "Спорт – вне политики"?

Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко.

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?" – написала Канделаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина не Россия" - Яремчук

Ранее украинский футболист Артем Милевский признался, что имел секс с Тиной Канделаки.