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понедельник, 04 января 2021 11:09

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

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Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея
Специально на игру против Канады из СССР вызвали тренера Анатолия Тарасова

4 января 1987 произошла одна из самых массовых и длительных драк в истории хоккея - между молодежными сборными СССР и Канады.

В последний день молодежного чемпионата мира, который проходил в Чехословакии, сборная Канады во втором периоде выигрывала у команды СССР со счетом 4: 2. Канадцам нужна была победа с разницей в три шайбы. Вдруг на 14 минуте второго периода нападающий сборной СССР Павел Костичкин с двух рук рубанул клюшкой по лидеру соперника Тео Флери, и между ними вспыхнула драка. На помощь Костичкину пришел Евгений Давыдов, выпрыгнул со скамейки, и тут уж, как говорится, "понеслось". Флери, впрочем, и сам был парень не промах: открыв счет в матче, будущее "мощное мышонок" сделал не самый красивый жест, "расстреливая" скамейку советской сборной по клюшки, представляя, что это автомат. Позже канадцы признали, что подобное подстрекательство было абсолютно бесполезным, а сам Флери объяснил содеянное эмоциями.

Нападающий сборной СССР Павел Костичкин с двух рук рубанул клюшкой по лидеру соперника Тео Флери

На льду вспыхнула драка, в которой приняли участие обе сборные в полных составах. Судьи пытались привести бойцов в себя, но в конце концов были вынуждены бежать с площадки. Как экстренная мера во Дворце спорта выключили свет, но и в полной темноте битва продолжалась еще почти 20 минут.

"Я не успел понять, в чем дело, как все встали в боевую стойку, а со скамейки русских высыпали игроки. Это было дико", – вспоминал Стив Чейссон, защитник сборной Канады. – Ты старался одной рукой стащить с русского шлем, насколько возможно непрерывно молотя другой рукой. Они были неважными бойцами — царапались и пинались.

Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала всех игроков матча СССР-Канада на 18 месяцев, а тренеров команд — на 3 года. Позже дисквалификация была уменьшена до 6 месяцев.

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Обе команды были дисквалифицированы, но если канадцы претендовали на "золото", то советская сборная равно уже не могла подняться выше шестого места. Чемпионом мира стала сборная Финляндии.

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Дата
04
января

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

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