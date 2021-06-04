Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею

Сборная России покидает чемпионат мира по хоккею в Риге.
В четвертьфинале россияне уступили Канаде -1:2.
Первый период прошел в равной борьбе. Команды почти не создали моментов у ворот соперника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никому не интересны: матч между Россией и Беларусью посетил один зритель
К концу второго периода россияне смогли забросить шайбу. Канада отыгралась в третьем периоде использовав большинство.
Судьба поединка была решена в овертайме. Эндрю Манджапане принес Канаде победу.
Россия не может победить Канаду на чемпионатах мира уже 10 лет. При этом, в Риге Канадцы играли далеко не основным составом.
В других четвертьфиналах Германия победила Швейцарию -3:2, США - Словакия -6:1, Финляндия была сильнее Чехию -1:0.
В полуфиналах сыграют: Канада - Германия и Финляндия-США.
Комментарии