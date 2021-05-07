Канада обыграла Россию в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады выиграла чемпионат мира впервые за 8 лет. Фото: Gettyimages.com

Сборная Канады выиграла юношеский чемпионат мира по хоккею, который проходил в США.

В финальном матче канадцы обыграли сверстников из России - 5:3.

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В конце третьего периода россияне уступали 3:4. Они сменили вратаря на полевого игрока. Это не помогло отыграться, а только привело к еще одной пропущеннуй шайбе.

Для Канады это первая на турнире победа с 2013 года. Россияне не побеждают с 2007-го. Для них это второй подряд проигранный финал.

Лучшим игроком турнира признан канадца Коннора Бедарда. Звание MVP получил россиянин Матвей Мичков.

Взрослый чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Прошлогодний чемпион был отменен из-за пандемии коронавируса.