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воскресенье, 04 августа 2019 20:11

Калеб Дрессел может превзойти достижения Майкла Фелпса

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Американский пловец Калеб Ремель Дрессел на последнем чемпионате мира по водным видам спорта выиграл шесть золотых и две серебряные награды. Этим он немного не дотянул до своего же рекорда 2017 года, когда в Будапеште было 7 золотых медалей.

22-летнего Калеба уже называют наследником знаменитого соотечественника Майкла Фелпса. В тот же Фелпса, который завоевал 28 олимпийских медалей.

Два года назад в Будапеште 20-летнего Дрессела признали лучшим пловцом первенства мира.

  Фелпс и Дрессел
Фелпс и Дрессел

В начале казалось, что Дрессел возник ниоткуда. Однако еще 17 лет он был звездой университетской команды из Флориды. Тогда же выиграл шесть золотых медалей на юниорском первенстве мира. На Олимпиаде в Рио он стал двукратным чемпионом, но в командных заплывах.

Калеб Дрессел вышел из тени коллег по сборной США на чемпионате мира в Будапеште. На него смотрели во все глаза. Вот он стоит на стартовом тумбочке, вот прыгает - у него быстрое время реакции и мощный толчок, а потом, как торпеда, прорывает воду, скользит по своей дорожке, каждым гребком удаляясь от соперников. Он касается бортика, бросает взгляд на табло, видит победные секунды, ударяет кулаками по воде, чтобы насладиться минутой славы. После этого он вылезает из бассейна и в новом заплыве повторяет все то же самое.

 

Специалисты уверены, что очень скоро Калеб Дрессел начнет штамповать и личные мировые рекорды. Прогресс американца просто поражает. Он сбросил из своих лучших результатов 0,38 у кроликов до почти секунды в баттерфляем. Если он продолжит в том же духе, то сможет побить достижение на трех олимпийских дистанциях - 50 и 100 м кролем и 100 м баттерфляем, хотя они были установлены еще в хай-тек-костюмах.

В пользу Дрессела говорит и его возраст. Спринтеры набирают мощь с годами. Бразилец Сезар Сьело показал рекордные секунды на 50 и стометровке вольным стилем (20,91 и 46,91 соответственно) в 22 Фелпсу было 24.

И вот они приходят. В полуфинале чемпионата мира в корейском Кванджу Дрессел проплыл стометровку за 49,50 секунды. Таким образом, он побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, который был установлен на ЧМ-2009 (49,82).

Один из самых успешных британских пловцов, Марк Фостер, увидел в Калебе Дресселе "Человека-молнию" Усэйна Болта. Во-первых, оба они спринтеры, а во-вторых, по мнению Фостера, Дрессел способен не просто доминировать, как Фелпс, но и принести в бассейн харизму, которую Болт неизменно демонстрировал на легкоатлетическом стадионе.

- Дрессел - однозначно новое лицо мирового плавания, - отметил Фостер. - Очевидно, что с уходом Майкла образовалась пустота, и вряд ли ее нужно восполнять. Но 50 м вольным стилем - это особая дистанция. Это наиболее захватывающий, динамичный, зрелищный заплыв. Тот, кто финиширует первым, становится самым быстрым пловцом на планете. Так что Дрессел будет доминировать, как Фелпс, но в то же время он будет быстрым, как Болт.

Но Фостер отдает должное и самому Дресселу, его феноменальному таланту. Особенно на старте. По этому поводу пловцы уже шутят, что в Калеба искры из-под ног вырываются, когда он отталкивается от тумбочки.

- Его старт просто потрясающий, ничего подобного не видел. У меня когда-то был очень быстрый старт, но Калеб просто сразу убивает соперников, - признал британец. - Все будут пытаться скопировать его движения, превзойти его. И я не говорю, что ничего из этого не выйдет, но в Калеба есть преимущество - природный талант. Кроме того, он очень атлетичный, сильный и прыгучий.

 

Калеб не любит, когда с церемонии награждения надо снова бежать в бассейн, чтобы принять участие в новом заплыве. Этот отрезок - единственное время чтобы найти новую мотивацию.

Перед каждым заплывом Дрессел целует с платок. Это дело его учительницы математики Клэр Маккул. Она умерла от рака груди 2018-го. В свое время Калеб собирался бросать плавание, но именно скромная учительница отказала его это сделать.

 

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Однажды Дрессел потерял свой платок в бассейне. он немедленно дал объявление. реликвия нашлась через 14 минут.

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Дата
04
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