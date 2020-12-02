Как "Заря" проиграла "Лестеру" в Англии

"Зарю" в Англии подкосил первый пропущенный гол. Фото Рейтер

Сегодня "Заря" принимает "Лестер" в Лиге Европы. Команды уже встречались в первом туре. Тогда англичане праздновали победу – 3:0.

Тогда "Заря", хоть и играла против представителя одной из сильнейших лиг Европы, начала встречу весьма уверенно - хорошая позиционная игра, неплохие передачи и забегания вперед и действительно отличные моменты. Уже на 3-й минуте встречи Юрченко нанес удар с дальней дистанции, но выше ворот.

Все тот же Юрченко создавал моменты у штрафной соперника и сам был пару раз близок к ударам по воротам, но либо не хватало точности, либо игроки Лестера перехватывали мяч, либо Шмейхель спасал свои ворота.

Вся игра Зари начала сыпаться после первого пропущенного мяча - на 29-й минуте встречи Барнс решился на удар из-за пределов штрафной, но угодил в каркас ворот, мяч отскочил недалеко от ворот, где в окружении игроков "Зари" Мэддисон нашел способ пробить по воротам - 1:0.

Такой, в какой-то степени нелепый гол, выбил Зарю из колеи - начались ошибки, потери мяча и обрезки при передачах. Но все же подопечные Скрипника продолжали бороться, а за несколько минут до перерыва Шмейхель и вовсе "подарил" Заре шикарный момент - голкипер, находясь на линии штрафной, неудачно выбил мяч в центр поля, который перехватил Юрченко и в касание отдал на Иванисеню. Дмитрий перебросил через Шмейхеля мяч, но не попал в створ ворот.

Зато "лисы" забили "Заре" гол в раздевалку - на 45-й минуте Ихеаначо под прессингом пяткой отдал пас на Барнса и тот спокойно добежал до штрафной, где уже один на один переиграл Шевченко. 2:0 - именно с таким счетом команды отправились отдыхать.

На старте второй половины встречи хозяева поля практически сразу взяли мяч под свой контроль и стали диктовать сопернику темп игры, постоянно прессингуя на чужой половине поля.

Наставники начали делать замены и выпускать "свежую кровь", а затем "Лестер" забил, но не без помощи Иванисени - украинец допустил грубую ошибку возле своей штрафной, сделав пас под удар Ихеаначо, который уверенно воспользовался своим шансом - 3:0. После третьего пропущенного мяча "Заря" окончательно потеряла ту четкость действий, которая была на старте матча. "Лестер" продолжал атаковать, а луганчане, хоть и пытались пару раз огрызнуться, так и не смогли забить хотя бы раз.

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После четырех туров в группе лидирует "Лестер" – 10 очков. У португальской "Браги" – 7, у АЕКа и "Зари" по 3.