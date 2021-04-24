Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома проиграл "Эвертону" -0:1.
Игра была равной. Каждая из команд создавала собственные моменты у ворот соперника.
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Решающим стала ошибка вратаря "канониров" в конце второго тайма. Бернд Лено пропустил смешной гол. Немецкий голкипер забросил мяч в собственные ворота после прострельной передачи.
Хозяева пытались спастись от поражения, но не смогли реализовать свои возможности.
После поражения "Арсенал" остается на девятом месте в турнирной таблице. "Эвертон" поднялся на восьмое место. Лидирует в АПЛ "Манчестер Сити".
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