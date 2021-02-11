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четверг, 11 февраля 2021 13:17

Как Владимир Кличко отказался от $5 млн

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Как Владимир Кличко отказался от $5 млн

Украинский экс-боксер Владимир Кличко отказался от $5 млн за подписание контракта с промоутером Доном Кингом.

Осенью 1996 года украинцы подписали контракт с компанией "Универсум Бокс Промоушн". Но за 3 месяца до этого посетили США, где провели переговоры с Кингом, сообщает "Чемпион".

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"Финансовые условия были удивительно привлекательны. Брату было предложено контракт на 5 миллионов долларов. Но, видимо, интуиция помогла нам принять правильное решение. Мы понимали, что Кинг, если ему это будет выгодно, не колеблясь пожертвует нашими боксерскими карьерами У него был только 1 друг, который изображен на зеленой бумажке - его зовут Франклин. С человеческими же качествами в Дона всегда было не очень. Хотя нужно отдать должное его актерским способностям. Поэтому, зная методы работы Кинга, мы отказались от этих заманчивых предложений. После этого наши с Владимиром успехи в ринге почему-то не давали ему спокойно спать по ночам. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось", - рассказал Виталий Кличко.

2003 года братья Кличко основали в США компанию K2 Promotion, а через 4 года в Германии компанию Klitschko Management Group - KMG, которые занимались организацией и промоушином их боев.

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