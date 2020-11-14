Как Украина проиграла Германии

Лерой Сане сравнивает счет. Фото Рейтер

Сборная Украины все же уступила Германии в предпоследнем туре группы Лиги наций – 1:3.

Стартовый состав Андрей Шевченко с учетом всех проблем с коронавирусом почти не удивил – лишь Забарный в паре с Матвиенко казался слегка неожиданным решением. Сообщает "Трибуна".

Наша сборная очень неплохо начала матч – сдержала стартовый натиск немцев и в ответ сумела даже забить. Зубков классно поборолся и отдал передачу на Яремчука, который с нерабочей правой засадил мяч в девятку – 0:1

И почти сразу же был выход два в одного, но Марлос не сумел отдать точную передачу на Яремчука.

Первый гол Германия забила после контратаки. Горетцка сумел отобрать мяч у Зинченко и разогнал быструю атаку, которую точным ударом завершил Сане – 1:1

А еще через десять минут прилетел второй. Классный пас из глубины не менее классно остановил Горетцка и сумел протолкнуть на свободного Вернера – 2:1

Во втором тайме Украина была близка к тому, чтобы сравнять, но мяч после удара Зинченко и легкого рикошета попал в штангу:

Зато Германия с помощью рикошета наоборот сумела забить свой гол. Еще один мяч на счету Вернера – 3:1

Вторая штанга нашей сборной на счету Марлоса – красиво закручивал без шансов для Нойера:

Третья и финальная штанга – дальним ударом от Мораеса.

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В параллельном матче Испания не сумела выиграть у Швейцарии после того, как Рамос не реализовал два (!) пенальти подряд. А это значит, что Украина и Швейцария разыграют между собой выживание в дивизионе А – нашей команде достаточно будет ничьей во вторник.