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четверг, 04 октября 2018 20:11

Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч

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Как &quot;Тоттенхэм&quot; и &quot;Барселона&quot; сыграли феерический матч
Месси отметился "дублем" в воротах "Тоттенхэма". Фото: Eurosport

Один из самых интересных матчей второго тура Лиги чемпионов состоялся в Лондоне на легендарном "Уэмбли". Лондонский "Тоттенхэм" принимал испанскую "Барселону". Матч получился результативным, болельщики увидели шесть забитых мячей и еще с десяток потерянных возможностей. Матч завершился победой "каталонцев", но за такой матч "лондонцам" стыдно быть не должно.

Лига чемпионов

Группа B, 2 тур

Тоттенхэм - Барселона - 2: 4

Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутинью, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90

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После двух туров "Барселона" возглавляет группу B с 6 очками. Такое же количество баллов, но худшей разницы забитых-пропущенных имеет миланский "Интер". Лузеры квартета "Тоттенхэм" и "ПСВ" - в них пока, ни одного очка.

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04
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