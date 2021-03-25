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четверг, 25 марта 2021 07:38

Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира

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Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Тэмму Пукки записал на свой счет дубль. Фото: Gettyimages.com

В матче 1-го тура отбора к Кубку мира в группе D сборная Финляндии не смогла обыграть Боснию и Герцоговину -2:2.

В 1-й половине игры команды голов не забивали. Каждый из соперников не хотел лишний раз рисковать.

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Уже после перерыва соперники сборной Украины устроили голевую перестрелку. Полузащитник "Барселоны" Миролем Пьянич вывел боснийцев вперед, но благодаря дублю Темми Пукки хозяева повели в счете. Гости спаслись от поражения за 6 минут до конца матча.

Казахстан пропуска тур из-за не четного количество соперников в группе.

28 марта Финляндия поедет в Украину, а Босния и Герцеговина пропустит тур и сыграет уже в 3-м туре против Франции.

Украина начала отбор к Кубку мира ничьей против Франции на "Стад де Франц" 1:1.

Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира-2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.

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Дата
25
марта

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