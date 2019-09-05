Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open

Гаэль Монфис пытается поддерживать Элину Свитолину во время матчей

Французский теннисист Гаэль Монфис был очень рад выходу своей девушки Элина Свитолина в полуфинал Открытого чемпионата США.

Свитолина в двух сетах преемогла британку Конту 6: 4, 6: 4. Пился игры Монфис не скрывал своих эмоций.

Напомним, Элина Свитолина и Гаэль Монфис встречаются с конца прошлого года.

За путевку в финал Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка Украины сыграет с шестикратной победительницей турнира Сереной Уильямс. Начало игры в 2:00 ночи по киевскому времени