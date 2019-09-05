Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open

Французский теннисист Гаэль Монфис был очень рад выходу своей девушки Элина Свитолина в полуфинал Открытого чемпионата США.
Свитолина в двух сетах преемогла британку Конту 6: 4, 6: 4. Пился игры Монфис не скрывал своих эмоций.
Напомним, Элина Свитолина и Гаэль Монфис встречаются с конца прошлого года.
За путевку в финал Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка Украины сыграет с шестикратной победительницей турнира Сереной Уильямс. Начало игры в 2:00 ночи по киевскому времени
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