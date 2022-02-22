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вторник, 22 февраля 2022 14:35

Как спортивный мир должен ответить Путину

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Как спортивный мир должен ответить Путину
Роберт Левандовский выступает за "Баварию" с лета 2014 года. Фото: Gettyimages.com/

После аннексии Крыма и начала военных действий на Востоке Украины со стороны России спортивный мир никак не отреагировал на выходки Владимира Путина. Из-за допинговых дел россиян оставили без флага на двух Олимпиадах, но они продолжали участвовать во всех важных спортивных соревнованиях мира. Кубок мира по футболу 2018 года и матчи Евро-2020 так никто и не забрал.

Спорт должен стать частью давления на власть России. У спортивных чиновников есть рычаги влияния на хозяина Кремля.

В первую очередь должны забрать финал Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге. Это главный матч клубного футбольного сезона, к которому будет внимание во всем мире. Это будет большая имиджевая потеря.

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Второй момент – стыковой матч Кубка мира против Польши. Причем игра состоится в Москве. Страна, объявившая фактическую войну своему соседу, не должна делать вид, что ничего не происходит. В таких крупных турнирах не должна участвовать. Польша должна создать максимальное дипломатическое давление на ФИФА и УЕФА, чтобы россиян не допустили к игре. Главным козырем должен стать один из лучших игроков современности Роберт Левандовский. Его точка зрения не должна быть проигнорирована.

После 2014 года Россия провела Кубок мира по футболу и принимала матчи Евро-2020/21

В конце года стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в России. Беларусь потеряла турнир среди взрослых после сфальсифицированных выборов в августе 2021 года Александром Лукашенко. Турнир принимала одна Латвия. Хотя планировалось, что обе страны примут соревнования. Если у Беларуси забрали главный турнир, и они ни на кого не нападали, то никаких вопросов по переносу юношеских соревнований из России не должно быть.

Российские клубы вылетели из еврокубков еще осенью. "Газпром" является одним из спонсоров Лиги чемпионов. Следует создавать давление, чтобы в следующем сезоне россияне не имели права играть на международном уровне среди клубов. Плюс исключение баскетбольных команд из европейской Суперлиги. Россия должна стать полным изгнанником в спортивном мире. Ни один серьезный спортсмен в таком случае не поедет играть в Россию. Россияне должны получить спортивную изоляцию за свои действия.

Восьмой год идет агрессия РФ против Украины. В 2014 году российский оккупант захватил Крым. Также русская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. 21 февраля Путин "признал" ЛДНР самостоятельными республиками.

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Дата
22
февраля

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