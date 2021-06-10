Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро

Марлос выступает за восемь "Шахтер" лет. Фото: ФК "Шахтер"

Сборная Украины отправилась на Евро-2020/21. Национальная команда будет базироваться в Бухаресте.

Перед поездкой в Румынию игроки и тренеры сборной провели фотосессию для УЕФА.

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Правда, ее старт задержался из-за Марлоса. Натурализованный бразилец опоздал на мероприятие и долго возился с галстуком. Когда Андрей Шевченко помог ему справиться с аксессуаром, Марлос надел пиджак и эмоционально сказал: "Бл ** ь, жарко". Смеялись все!

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрию. В последнем спарринге перед Евро команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4:0.