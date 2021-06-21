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понедельник, 21 июня 2021 10:06

Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии

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Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Сергей Сидорчук уже почти 10 лет выступает за "Динамо". Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу третьего тура Евро-2020/21 против Австрии.

Команда Андрея Шевченко проводит тренировки в Бухаресте.

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Игроки национальной команды провели разминку с мячом, к которой присоединился тренер Александр Шовковский. Вратари совершенствовали реакция и сноровки. Затем провели занятия на контроль мяча. Во время упражнения полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук смог пробросить мяч между ног Марлосу.

Матч Украина - Австрия состоится 21 июня. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Украинцы и австрийцы имеют по одной победе в двух матчах, но команда Шевченко опережает оппонента по дополнительным показателям.

Лидирует в группе Нидерланды, которые гарантировали себе стираешь место. Северная Македония потеряла шансы на выход из группы.

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