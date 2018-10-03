Как "Шахтер" за две минуты упустил победу - видеообзор матча

Мораес отметился "дублем" в матче против "Лиона". Фото: twitter.com/fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" на выезде расписал мировую с "Лионом". Учитывая все события в матче, результат можно считать закономерным. В поединке было много моментов у ворот как одной так и другой команды. Чего только стоит удар Кайоде в перекладину на последних минутах матча. Но забить третий мяч одной из команд так и не удалось. Как итог результативная ничью в очень интересном матче.

Лига чемпионов 2018/19. Группа F, 2 тур

Лион - Шахтер - 2:2

Голы: Мораес, 44, 55 - Дембеле, 70, Дюбуа, 72

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Через три недели "горняки" продолжат выступление в Лиге чемпионов домашним матчем против "Манчестер Сити".