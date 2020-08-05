Как "Шахтер" триумфально вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Алан Патрик был одним из лучших в составе "Шахтера". Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы - 3:0. Все голы были забиты в заключительные 6 минут встречи. Дважды отличился Мораес и один раз - Соломон.

В первом тайме "Шахтер" выбрал осторожную тактику, но потом освоился и провел несколько опасных атак.

Переломным моментом матча стал не назначенный арбитром пенальти в ворота хозяев поля. Судья посмотрел повтор и убедился, что нарушение Хочолавы было за пределами штрафной.

А вскоре гости тоже остались в численном меньшинстве после грубого фола на Мораесе.

В конце игры немцы пошли вперед и встретили три подряд острые атаки горняков - 3:0.

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В четвертьфинале, который состоится в немецком Гельзенкирхене, "Шахтер" сыграет с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".