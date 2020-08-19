Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"

Неймар снова не смог отличиться. Фото Рейтер

"ПСЖ" в первом полуфинале Лиги чемпионов полностью оправдал свой статус фаворита в матче против "Лейпцига" – 3:0.

Большинство вопросов были решены еще в первом тайме. Сначала Ди Мария идеально вырезал подачу на голову Маркиньосу, который открыл счет – 0:1.

Второй гол получился еще красивее. Неймар пяткой подправил подачу с фланга и вывел Ди Марию на ударную позицию – четкая реализация от аргентинца и 0:2.

"Лейпциг" очень неплохо начал второй тайм, но забил опять "ПСЖ". Ди Мария воспользовался оплошностью защитника немцев Мукиеле (хотя тот сигнализировал о нарушении от аргентинца) и вырезал точную подачу на Берната – 0:3.

"ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории. Раньше в активе парижского клуба был лишь полуфинал сезона 1994/95, где команда проиграла "Милану" (0:3).

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Финал Лиги чемпионов пройдет в воскресенье. Завтра, 19 августа, определится второй финалист в паре "Бавария" – "Лион".