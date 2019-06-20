Как проводят отпуск футбольные звезды

Футбольный сезон завершись. Футболисты, которые не вовлечены в Копа Америка наслаждаются отпуском

Для общения с женой голкиперу "Ливерпуля" Алиссон Беккеру больше не нужен "FaceTime", с помощью которого голкипер связывался с семьей после победы в финале Лиги чемпионов. Три дня назад у него родился сын, его назвали Маттео.

Автор: Instagram



Мохаммед Салах предпочитает активный отдых и гонится только за крупной рыбой - возможно, даже слишком.

Автор: Instagram Салах проводит время за рыбалкой



Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вместе с семьей на греческом острове Миконос - это один из самых роскошных курортов мира.

Автор: Instagram Левандовски вместе с семьей в Греции

Полузащитник "МС" Кевин Де Брюйне сообщает, что подбрасывает сына, потому что пропустил сезон в НБА.

Автор: Instagram Де Брюйне играет со совим сыном в бассейне



Месут Озил не терял время в отпуске и женился в Стамбуле.

Автор: Instagram Озил женился



Поль Погба из Токио объясняет Давиду Де Хеа, как должна выглядеть стенка.

Автор: Instagram Погба в Японии

Хорватский теннисист Марин Чилич провел благотворительный турнир "Гейм, сет, Хорватия", в котором приняли участие 30 профессиональных хорватских спортсменов. Среди футболистов были Лука Модрич, Манджукич, Деян Ловрен, Ковачич, Андрей Крамарич, Ребич, Перишич и Иван Класнич.

Автор: Instagram Модрич играет в теннис



В отпуске Гарет Бэйл играет в гольф - по его словам, он смотрит его чаще, чем футбол.

Автор: Instagram Бейл играет в гольф

Криштиану Роналду как всегда с сыном, а отпуске ничего необычного не происходит: португалец уже вовсю тренируется самостоятельно и готовится к новому сезону.

Автор: Instagram Роналду с сыном

У Лео Месси было мало времени на отпуск, но заскочить домой он все-таки успел.

Автор: Instagram Месси с братьями

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Клубный футбольный сезон 2018-2019 завершился в конце мая, а новый сезон 2018-2019 начнется в ведущих чемпионатах в середине августа