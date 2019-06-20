Как проводят отпуск футбольные звезды

Футбольный сезон завершись. Футболисты, которые не вовлечены в Копа Америка наслаждаются отпуском
Для общения с женой голкиперу "Ливерпуля" Алиссон Беккеру больше не нужен "FaceTime", с помощью которого голкипер связывался с семьей после победы в финале Лиги чемпионов. Три дня назад у него родился сын, его назвали Маттео.
Мохаммед Салах предпочитает активный отдых и гонится только за крупной рыбой - возможно, даже слишком.
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вместе с семьей на греческом острове Миконос - это один из самых роскошных курортов мира.
Полузащитник "МС" Кевин Де Брюйне сообщает, что подбрасывает сына, потому что пропустил сезон в НБА.
Месут Озил не терял время в отпуске и женился в Стамбуле.
Поль Погба из Токио объясняет Давиду Де Хеа, как должна выглядеть стенка.
Хорватский теннисист Марин Чилич провел благотворительный турнир "Гейм, сет, Хорватия", в котором приняли участие 30 профессиональных хорватских спортсменов. Среди футболистов были Лука Модрич, Манджукич, Деян Ловрен, Ковачич, Андрей Крамарич, Ребич, Перишич и Иван Класнич.
В отпуске Гарет Бэйл играет в гольф - по его словам, он смотрит его чаще, чем футбол.
Криштиану Роналду как всегда с сыном, а отпуске ничего необычного не происходит: португалец уже вовсю тренируется самостоятельно и готовится к новому сезону.
У Лео Месси было мало времени на отпуск, но заскочить домой он все-таки успел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Ярмоленко поразила соблазнительным фото в сексуальном купальнике
Клубный футбольный сезон 2018-2019 завершился в конце мая, а новый сезон 2018-2019 начнется в ведущих чемпионатах в середине августа
Комментарии