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четверг, 20 июня 2019 20:11

Как проводят отпуск футбольные звезды
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Футбольный сезон завершись. Футболисты, которые не вовлечены в Копа Америка наслаждаются отпуском

Для общения с женой голкиперу "Ливерпуля" Алиссон Беккеру больше не нужен "FaceTime", с помощью которого голкипер связывался с семьей после победы в финале Лиги чемпионов. Три дня назад у него родился сын, его назвали Маттео.

Автор: Instagram
 


Мохаммед Салах предпочитает активный отдых и гонится только за крупной рыбой - возможно, даже слишком.

Автор: Instagram
  Салах проводит время за рыбалкой
Салах проводит время за рыбалкой


Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вместе с семьей на греческом острове Миконос - это один из самых роскошных курортов мира.

Автор: Instagram
  Левандовски вместе с семьей в Греции
Левандовски вместе с семьей в Греции

Полузащитник "МС" Кевин Де Брюйне сообщает, что подбрасывает сына, потому что пропустил сезон в НБА.

Автор: Instagram
  Де Брюйне играет со совим сыном в бассейне
Де Брюйне играет со совим сыном в бассейне


Месут Озил не терял время в отпуске и женился в Стамбуле.

Автор: Instagram
  Озил женился
Озил женился


Поль Погба из Токио объясняет Давиду Де Хеа, как должна выглядеть стенка.

Автор: Instagram
  Погба в Японии
Погба в Японии

Хорватский теннисист Марин Чилич провел благотворительный турнир "Гейм, сет, Хорватия", в котором приняли участие 30 профессиональных хорватских спортсменов. Среди футболистов были Лука Модрич, Манджукич, Деян Ловрен, Ковачич, Андрей Крамарич, Ребич, Перишич и Иван Класнич.

Автор: Instagram
  Модрич играет в теннис
Модрич играет в теннис


В отпуске Гарет Бэйл играет в гольф - по его словам, он смотрит его чаще, чем футбол.

Автор: Instagram
  Бейл играет в гольф
Бейл играет в гольф

Криштиану Роналду как всегда с сыном, а отпуске ничего необычного не происходит: португалец уже вовсю тренируется самостоятельно и готовится к новому сезону.

Автор: Instagram
  Роналду с сыном
Роналду с сыном

У Лео Месси было мало времени на отпуск, но заскочить домой он все-таки успел.

Автор: Instagram
  Месси с братьями
Месси с братьями

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Клубный футбольный сезон 2018-2019 завершился в конце мая, а новый сезон 2018-2019 начнется в ведущих чемпионатах в середине августа

https://www.sports.ru
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