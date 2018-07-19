Как Погба мотивировал партнеров по сборной франции - видео

Погба призвал партнеров не обращать внимания на Месси. Фото: GiveMeSport

Телеканал TF1 выпустил двухчасовой документальный фильм Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe ( "Ле блюз" -2018, в сердце российской эпопеи ") о пути сборной Франции к победе на Кубке мира-2018.

Главными отрывками фильма стали кадры из раздевалки французов перед матчами с Аргентиной, Уругваем, Бельгией и Хорватией. В них Погба, как выяснилось, выступил главным мотиватором команды.

В раздевалке перед 1/8 финала с командой Аргентины Погба в своем спичи требовал партнеров умереть на поле и не париться по поводу Лео Месси.

"Хочу сегодня увидеть на поле воинов Я сегодня не собираюсь ехать домой, нет! Мы не поедем домой, а останемся в гостинице и продолжим является чертову пасту! Мы закончим матч хорошо, и я хочу, чтобы мы праздновали сегодня вечером Я хочу, чтобы все умерли на поле! никто не покажется и никто не позволит брату упасть духом Мне нужны мужчины, войны, солдаты на поле! Сегодня мы уничтожим этих аргентинцев! Месси или не мессия, нам наплевать! мы здесь, чтобы выиграть чертей Кубок, и должны побеждать лучших! Давайте ребята, сделаем это! "- выдал Поль.

Закончилось все яркой победой 4:3 - Франция выдала свой лучший матч на турнире.

Перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем Погба снова взял слово и снова зажигал.

"Нет пути назад! Мы будем продолжать и биться до конца. Мы будем там 15 июля. Вместе ... Мы будем драться друг за друга. Вы побеждаете лучших, чтобы быть лучшими!" - выдал он. Уругвай был обыгран со счетом 2: 0.

За 15 минут до полуфинального матча с Бельгией Поль взял слово уже после Блеза Матюиди: "Мы близки к финалу. Мы с вами здесь, чтобы выйти в финал! Сделаем это и заставим собой гордиться. Мы можем написать историю! Мы все вместе!" - сказал он, после чего Франция вышла в финал.

Перед финальным матчем с Хорватией Погба выдал самую проникновенную речь на турнире.

"Не хочу слишком много говорить. Мы все знаем, кто мы. Мы все знаем, чего мы хотим. Мы знаем, через что прошли. Я могу это видеть в наших сердцах, в ваших глазах, ребята. Мы едины. Не забывайте, я , возможно, повторюсь, но мы все в 90 минутах от возможности создать историю. 90 минут. один матч. один матч! я не знаю, как много матчей мы сыграли в наших карьерах. но теперь только один матч, который изменит все , поменяет всю историю.

Здесь две команды и только один трофей. Они хотят его. Мы знаем, что мы проигрывали им, по-прежнему чувствуем это сердцем и умом. И сегодня мы не позволим другой команде взять то, что принадлежит нам.

Я хочу, чтобы в этот вечер нас запомнил каждый француз, будет смотреть игру. И их дети, внуки и правнуки. 90 минут, чтобы войти в историю. Навсегда. Я хочу, чтобы на поле мы вышли воинами, лидерами. А уже потом - в слезах радости, а не печали. Чтобы каждый обнимал друг друга и праздновал. Договорились?! ", - подытожил Погба.

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Франция уверенно обыграла Хорватию в финале Кубка мира-2018 со счетом 4:2 в том числе и благодаря голу Погба.