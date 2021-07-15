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пятница, 16 июля 2021 06:11

Как отдыхает Довбик после Евро

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Герой сборной Украины на Евро-2020/21 24-летний Артем Довбик завершает свой отпуск.

Нападающий "Днепра-1" проводит отдых со своей женой Анной. Футболист показал фото из своего отдыха в Instagram.

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На снимке Артем с женой стоят на пляже и целуются. На обоих черные очки. Рука спортсмена лежит на бедре девушки.

Автор: Instagram.com/tema_dovbyk
 

Другие фото пары

Автор: Instagram.com/tema_dovbyk
 

Автор: Instagram.com/tema_dovbyk
 

Автор: Instagram.com/tema_dovbyk
 

Артем Довбик забил победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции.

Сборная Украины на Евро дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.

Нападающий с началу 2020 года играет за "Днепр-1". Перед этим выступал в Молдове за "Зарю" и "Мидтьюлланн" в Дании

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