Как отдыхает Довбик после Евро

Герой сборной Украины на Евро-2020/21 24-летний Артем Довбик завершает свой отпуск.
Нападающий "Днепра-1" проводит отдых со своей женой Анной. Футболист показал фото из своего отдыха в Instagram.
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На снимке Артем с женой стоят на пляже и целуются. На обоих черные очки. Рука спортсмена лежит на бедре девушки.
Другие фото пары
Артем Довбик забил победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции.
Сборная Украины на Евро дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.
Нападающий с началу 2020 года играет за "Днепр-1". Перед этим выступал в Молдове за "Зарю" и "Мидтьюлланн" в Дании
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