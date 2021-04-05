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вторник, 06 апреля 2021 06:11

Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов

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Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов
Лорис Кариус стал главным антигероем финала. Фото: REUTERS

6 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет против "Реала".

Команды играли в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18. Тогда в Киеве на НСК "Олимпийский" "Реал" оказался сильнее -3:1.

1-я часть матча прошла без забитых голов. Обе команды присматривались друг к другу. Главное событие тайма - травма лидера англичан Мохаммеда Салаха. Египтяне не смог продолжить игру после столкновения с Серхио Рамосом.

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После перерыва "Реал" быстро открыл счет в матче усилиями Карима Бензема. Француз использовал ошибку вратаря "Ливерпуля Лориса Кариуса. "Мерсисайдцы" мгновенно ответил голом Садио Мане после подачи углового.

Гарет Бэйл феноменальным ударом через себя снова вывел Мадрид вперед. А потом снова слово взял Кариус, который на этот раз опозорился после дальнего удара валлийца.

1-й матч состоится в Мадриде. Начало игры в 22:00. Через неделю команды сыграют в Англии.
Также 6 апреля в рамках 1/8 Лиги чемпионов между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Боруссия" Дормунд.

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Дата
06
апреля

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