Как может измениться "Динамо" во время зимней паузы

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

После прихода в "Динамо" Мирча Луческу воздержался от масштабной трансферной кампании. Румынский специалист решил сначала ознакомиться с имеющимися игроками, а уже после этого усиливать команду.

Первая часть сезона показала, кто из игроков "Динамо" не способен помочь дальше команде и какие позиции требуют усиления.

Вратари. На первый взгляд, здесь нет никаких проблем. Луческу считает, что должен быть один основной вратарь, который имеет стопроцентное доверие и второй номер для ротации или замены при травмах. Румынский специалист доверяет место в воротах Георгию Бущан. Опытный Денис Бойко имеет статус второго номера. Кроме того, в команде еще есть талантливый 18-летний Руслан Нещерет.

Бойко потерял место в составе сборной Украины. В "Динамо" его позиции серьезно пошатнулись. Еще за время работы Алексея Михайличенко именно Бущан стал основным вратарем команды. Устраивает сейчас Бойко такой статус? Если да, то Нещерету стоит идти в аренду. Если против "Барселоны" Руслан проявил себя с лучшей стороны, несколько раз спасая команду, то матчи против "Шахтера" и "Мариуполя" стали провальными. 18-летнему голкиперу нужна стабильная игровая практика. В статусе только 3-го вратаря "Динамо" он ее не получит. Если быть дублером Бущана, то можно надеяться на определенное количество матчей в сезоне и работу под руководством Луческу.

Наименее укомплектована позиция среди защитников - левый защитник. Луческу использует Виталия Миколенко в центре

По сообщению СМИ, контракт Бойко с "Динамо" один из крупных. Конечно, получать больше должны те, кто играет. Статус второго вратаря можно доверить менее именитому, но опытному голкиперу, который просто будет дублером. Для "Динамо" важно считать деньги, чтобы иметь возможность усиливать команду качественными игроками.

Защита. Наименее укомплектована позиция среди защитников - левый защитник. Луческу использует Виталия Миколенко в центре .Поэтому на фланге играл правоногий Александр Караваев. На родной позиции Караваева действует одним из лидеров команды Томаш Кендзера, есть надежда на Александра Тимчика, который пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Эту проблему может решить возвращение из аренды Сидклея. Бразильский лотераль не смог заиграть за Хацкевича или Михайличенко, поэтому отправился на родину в аренду. Если Караваев игрок больше оборонительного типа, то Сидклей может действовать по всему флангу.

В центре защиты у "Динамо" пять исполнителей - Денис Попов, Илья мешкотно, Александр Сирота, Виталий Миколенко и Артем Шабанов. Восстанавливается от травмы Никита Бурда. Шабанов не имеет никакого доверия от Луческу. Артем сыграл только в двух матчах сезона. Другие защитники - очень молоды. Самый старший из них 21-летний Попов. "Динамо" хочет усилить эту позицию опытным игроком, который будет иметь лидерские качества и будет руководить обороной. СМИ называют одним из возможных вариантов возвращения Александара Драговича, который сейчас играет за немецкий "Байер".

Очень непростая ситуация с Вербича. Словенец потерял статус ключевого игрока команды

Приход еще одного центрального защитника даст возможность для возвращения Миколенко на левый фланг. Тогда перспективы Караваева в команде станут очень слабы. На правом - фланге Кендзера и Тимчик, слева - Миколенко, Сидклей. В полузащите места на флангах заняты. Также понятно, что Шабанову тоже стоит искать новую команду, потому что он не имеет доверия от тренера. Для Караваева и Шабанова сейчас лучшее время, чтобы подписать свой последний большой профессиональный контракт в карьере, как это сделали Николай Морозюк и Артем Кравец в Турции.

Приход еще одного центрального защитника - это удар по перспективам динамовской молодежи. Попов, Забарного, Сирота, Миколенко еще могут прогрессировать и развиваться. Их игра должна стать лучше. Приход условного Драгович займет игровое время у того же Сироты. Не стоит забывать, что должен возобновиться Бурда. А деньги можно сохранить на усиление больше проблемных позиций.



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Полузащита. Количественно здесь все хорошо. На каждую позицию есть по два игрока. Вопросы, квалификация отдельных игроков не позволяет команде двигаться вперед. Не хватает качественного опорника. Капитан команды Сергей Сидорчук дважды подвел команду в течение первой части сезона, когда получил удаление в ключевых матчах против "Ференцвароша" и "Шахтера". Новичок команды Тудор Белуце пока играл очень мало. Румыну нужно набирать кондиции, он не играл с марта 2020 года. Процесс адаптации и приобретения формы должна завершиться к весне. Качественный опорник должен помочь "зацементировать" середину поля "Динамо" и ослабить давление на защиту. Если удастся усилить эту позицию, то должен кто-то и оставить команду, чтобы не создавать перебор игроков.

На флангах Луческу по два игрока. Учитывая, что Мирча требует интенсивной игры на этой позиции и проводит ротацию, то комплект. Георгию Цитаишвили следует набраться опыта. Пока он проигрывает конкуренцию. Сидеть в молодежной команде очередной сезон не имеет смысла. Аренда в "Ворсклу" - логичный шаг.

Очень непростая ситуация с Вербичем. Его соглашение действительно еще полтора сезона. Словенец потерял статус ключевого игрока команды. Сегодня он больше используется на острие атаки, чем на фланге. Если "Динамо" продаст игрока, то может получить деньги для комплектации команды теми исполнителями, которые больше подходят Луческу. Значительного прогресса или развития от словенца уже не стоит ждать. Риски в том, что Вербич остается индивидуально сильным игроком, который может решить судьбу матча. Это важный фактор для команды, которая борется за чемпионство.

Мирча Луческу ошибся летом, когда отпустил Артема Кравца через месяц после его перехода

Пришло время прощаться с Микаэлем Дуелундом. Датчанина откровенно замучили травмы. Перед каждыми собранием есть надежда на него, но затем идут новые травмы. Не стоит забывать, что пребывание этого игрока это также большой финансовое бремя для команды. Киевляне заплатили за Микаэля 4,5 млн евро и датчанин имеет одну из крупнейших зарплат в команде. Лучше больше доверять собственному воспитаннику Богдану Ледневу.

Нападение. Мирча Луческу ошибся летом, когда отпустил Артема Кравца через месяц после его перехода. Основной нападающий "Динамо" Владислав Супряга провалил первую часть сезона - никакой эффективности и забитых голов. Супряге двадцати лет. Он еще проходит процесс становления. Ставить на нем крест еще рано. По меньшей мере до конца сезона он еще есть время.

Артем Беседин вернулся после отбытия дисквалификации. Непонятно, какова будет его форма после года простоя, но выбор игроков на эту позицию будет больше. За свою манерой игры Беседин может иметь успех в футболе Луческу. Артем - силовой форвард, с умением играть корпусом, продавливать соперника.

После 13-ти туров УПЛ "Динамо" набрало 30 очков и лидирует в УПЛ опережая "Шахтер" на одно очко.