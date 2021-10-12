Как Модрич спас Хорватию

В матче отбора к Кубку мира сборная Хорватии сыграли дома вничью со Словакией -2:2.

Гости дважды выходили вперед по ходу игры, а хорваты сравнивали счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия первой едет в Катар: результаты матчей квалификации Кубка мира

Второй мяч за Хорватию забил ее капитан Лука Модрич. Полузащитник "Реала" нашел брешь в обороне соперника и смог сравнять счет в матче.

Потеря очков не позволила Хорватии удержать первое место в группе. Теперь команда Златко Далича занимает второе место уступая один глазком России. В следующем туре 11 ноября хорваты будут играть против Мальты, а потом будут принимать россиян.