Германия первой едет в Катар: результаты матчей квалификации Кубка мира

Германия первой завоевала путевку на Кубок мира. Фото: Gettyimages.com

11 октября состоялись матчи восьмого тура квалификации к Кубку мира в группах J, Н, G, и Е.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Сборная Германии первой квалифицировалась на Кубок мира. Команда Ханси Флика в гостях разгромила Северную Македонию - 4:0.

Первый тайм прошел без забитых голов, а после перерыва немцы уничтожили соперника. Дубль на свой счет записал нападающий "Челси" Тимо Вернер.

В другом матче группы J Румыния победила Армению - 1:0.

Германия с 21 баллом за два тура лидирует в группе. Румыны имеют в активе 13 очков и идут вторыми.

В группе Н россияне в гостях победили Словению - 2:1. Команда Валерия Карпина забила дважды за 5 мин. и смогла удержать победу.

Потеряла очки сборная Хорватии. Команда Златко Далича сыграла вничью дома со Словакией - 2:2. Гости выходили дважды вперед, но хорваты каждый раз отыгрывались. В конце матча хозяева забили победный гол, но его отменили.

В другом матче группы Кипр сыграл вничью с Мальтой - 2:2.

Россияне стали лидерам группы. На одно очко отстает Хорватия.

Сборная Беларуси ничего не смогла противопоставить дома Чехии в группе Е. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов.

В другом матче группы Эстония дома минимально проиграла Уэльсу - 0:1.

Уверенно лидирует в группе Бельгия. Чехия отстает на пять очков и имеет одну игру больше.

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Сборная Нидерландов уничтожила Гибралтар - 6:0. Менфис Депай записал на свой счет дубль, а защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк забил впервые после тяжелой травмы.

Латвия проиграла Турции в другом матче группы G. Гости смогли вырвать победу на восьмой добавленной к матчу минуте - 1:2.

Норвегия благодаря дублю Мохаммеда Эльюнусси одолела Черногорию.

Сборная Нидерландов лидирует в группе, имея в активе 19 очков. На два меньше в Норвегии.

12 октября матч отбора к Кубку мира проведет Украины. Команда Александра Петракова будет принимать боснийцев во Львове. Начало игры в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Петракова на четыре очка отстает от Франции и опережает боснийцев на один пункт.