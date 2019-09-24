Как Михайличенко решить проблему центра защиты

Никита Бурда получил травму колена в матче против "Ворсклы"

Защитник Никита Бурда получил тяжелую травму в игре против "Ворсклы" . По словам врача "Динамо" Леонида Миронова, защитнику понадобится операция. Ее сложность определится после дополнительного обследования. Футболист может пропустить до 6 месяцев.

Бурда был не только ведущим защитником команды, но и лидером обороны, организовывал ее, страховал на поле.

Травма Никиты не имеет стать кадровой проблемой для Алексея Михайличенко. Артем Шабанов может сыграть в паре с Тамашем Кадаром в центре защиты. Хотя они оба ливоноги. Шабанов в таком случае переквалифицируется в правой центрального защитника.

Артем Шабанов может сыграть в паре с Тамашем Кадаром в центре защиты. Хотя они оба левоногие

В течение лета "Динамо" пыталось продать Карлоса Самбрано. Перуанец прошлый сезон провел швейцарском "Базеле" - аренда, а в июне дошел до финала Кубка Америки.

Предыдущий тренер Александр Хацкевич видел в лице Самбрано замену Хачериди, но не сложилось. Перуанец так и не сыграл на "Динамо" ни одного матча.

Другой вариант замены - Денис Попов. Летом он стал чемпионом мира среди 20-летних, но так и не получил свой шанс в первой команде. Сейчас Попов восстановился от травмы и готов играть.

Возможно, Михайличенко рассмотрит такую ​​опцию: переведет Миколенко в центр защиты, где он играл на юношеском уровне. Потому слева есть кому сыграть - Пиварич, Сидклей.

В крайнем случае опорник Сергей Сидорчук может сыграть на позиции центрального защитника. Определенный опыт выступлений на этой позиции капитан команды имеет, хотя удачным его не назовешь.

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Завтра "Динамо" сыграет перенесенный матч четвертого тура УПЛ. На выезде против "Мариуполь". Начало - 17:00.