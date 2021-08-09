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вторник, 10 августа 2021 06:11

Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"

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Как Лунин спас &quot;Реал&quot; в матче против &quot;Милана&quot;
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

В товарищеском матче "Реал" и "Милан" не смогли выявить сильнейшего - 0:0.

Итальянский и испанский гранды готовятся к старту сезона и провели товарищеский матч в Австрии.

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В первом тайме новичок "россонери" вратарь Майк Меньян спас свою команд. Францу отразил пенальти от Гарета Бэйла.

Наш Андрей Лунин появился на поле после перерыва, но тоже успел себя проявить. Украинский голкипер совершил эффектный сейв после удара Браими Диаса из-за пределов штрафной.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел только один официальный матч за "сливочных". Украинский вратарь имеет статус дублера Куртуа.

Лунин не попал в заявку сборной Украины на Евро из-за отсутствия игровой практики.

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