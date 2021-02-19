Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"

Георгий Бущан неудачно сыграл во время углового. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 1-м матче 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло победить "Брюгге".

Наставник киевлян Мирча Луческу не скрывал своего разочарования игрой вратаря команды Георгия Бущана.

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Голкипер "Динамо" ошибся на выходе во время углового в середине 2-го тайма. Благодаря этому "Брюгге" сравнял счет в матче.

После финального свистка Луческу дождался своих подопечных. Увидев вратаря, румынский тренер начал кричать на него, а потом поставил короткий вопрос: "Как может быть такое?"

"Динамо" и "Брюгге" разошлись ничьей - 1:1. Матч-ответ состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.