Как "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" - видео

Шакири, на переднем плане, дважды забил "Манчестер Юнайтед". Фото: Football Highlights

В центральном матче 17 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одолел "Манчестер Юнайтед" (3:1).

До перерыва соперники обменялись голами. Подопечные Юргена Клоппа забили первыми: Мане откликнулся на шикарный пас Фабиньо, блестяще принял мяч на грудь и пробил мимо де Хеа. Вратарь не выручил свою команду и на повторах с досады махал головою.

Еще более огорчился вратарь "Ливерпуль" Алиссон, когда не зафиксировал прострел Лукаку, а Лингард первым успел на добивание.

После перерыва решающей стал выход на поле Шакири, который почти сразу вывел свою команду вперед - после его удара и рикошета от Янга мяч от перекладины залетел в ворота. Дубль швейцарец оформил также с помощью рикошета от Байи.

Весь матч на скамейке запасных провел самый дорогой игрок "Ман Юнайтед" Погба.

"Ливерпуль" имел колоссальное преимущество над командой Жозе Моуриньо, нанеся 36 ударов по воротах соперника, тогда как у манчестерцев всего 6 ударов.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Мане, 24 Шакири, 73, 80 - Лингард, 33

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, Робертсон, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Шакири, 70), Мане (Хендерсон, 84), Салах, Фирмино

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Феллайни, 46), Дармиан, Линделеф, Янг, Байи, Эррера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Матич, Рэшфорд, Лукаку

Предупреждения: Далот, 26, Лукаку, 40

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После победы "Ливерпуль" вернулся на 1 место, имея в активе 45 очков. У "Манчестер Юнайтед" - 26 баллов (6 место). Разница между командами в 19 очков является уникальной - ранее никогда в истории ничего подобного не было.