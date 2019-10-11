Как Леоненко праздновал свое 50 летие

Последние 10 лет Виктор Леоненко работает на телевидении. Фото: открытых источников

5 октября бывшему форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Леоненко исполнилось 50 лет, об этом сообщает "Спортарена".

Леоненко собрал гостей в уютном ресторане, где получал поздравления от бывших партнеров по "Динамо", сборной Украины, футбольные менеджеры, просто друзья и коллеги с телеканала "Футбол".

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Виктор Леоненко - украинский форвард российского происхождения. Играл за "Динамо" Москву и "Динамо" Киев. В Украине провел более 100 матчей забил 69 мячей. Выигрывал 4 раза чемпионат Украины и 2 раза Кубок Украины. Сыграл 14 матчей за сборную Украины.