Как Кличко поставил крест на тренерской карьере электрика

19 июля, легенде мирового бокса Виталию Кличко исполнилось 48 лет. Тренер нынешнего мэра Киева в любительском боксе Владимира Золотарева вспомнить интересную историю о молодом Кличко.

Наставник напомнил, что 1993 году Виталий был уже многократным чемпионом мира по кикбоксингу. И, оказывается, сломал только начинавшуюся карьеру тренера электрику Сереже.

Автор: sportarena.com В 23 года Виталий Кличко имел удар невероятной силы

"Когда мы с Виталием отрабатывали удары ногами на лапах, я отлетал к другому углу ринга — такая сумасшедшая была сила ударов у 23-летнего Кличко, – вспоминает Владимир Золотарев. — Я специально поправился на пять килограмм – чтобы меня не шатало из стороны в сторону. Но все равно было очень тяжело.

И тут я заметил, что работавший в здании нашего зала электрик Сережа постоянно приходит поглазеть на наши тренировки. Улучив момент, подошел к нему и спросил, не хочет ли он на следующем занятии подержать лапы. Электрик загорелся: "Неужели можно?!". Я его психологически простимулировал: "Конечно, будешь моим ассистентом, вторым тренером". На следующую тренировку Сережа прилетел как на крыльях. Вручил ему лапы, Виталий начал бить.

Смотрю, после первых же ударов электрик начал отскакивать на несколько метров и заметно мрачнеть. Буквально через пару минут его заменил – увидел, что он уже держался из последних сил. А после окончания занятия сказал ему "Вот и первая тренировка прошла, завтра продолжим". После этого Сережа словно испарился.

Автор: sportarena.com

Не видел его, наверное, около месяца. Наконец, обнаружив вдалеке его силуэт, подошел к нему и с напускной строгостью стал отчитывать. Дескать, как так можно, тренер должен каждый день на тренировки ходить. Сережа в ответ только устало махнул рукой. Сказал, что уже на своем первом занятии получил травму – у него трещина в ребре, так что теперь он с тренерской карьерой заканчивает и собирается сосредоточиться на своей основной работе электрика".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта

Виталий Кличко на профессиональном ринге провел 47 боев, 45 – выиграл, два – проиграл. Украинец трижды становился чемпионом мира в супертяжелом весе среди профессионалов, на данный момент владеет титулом "Вечного" чемпиона по версии WBC, а в прошлом году был введен в Международной зал боксерской славы.