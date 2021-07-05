Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Хави Эрнандес был одним из лидеров Испании. Фото: Reuters

6 июля сборные Италии и Испании сыграют в рамках полуфинала Евро-2020/21.

Больше всего памятным для команд была встреча в финале Евро-2012.

На НСК "Олимпийский" испанцы начали активнее. Команда Висенте Дель Боске завладела территориальным и игровым преимуществом. Давид Силва открыл счет в матче замкнув передачу головой.

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Итальянцы ответили моментом со штрафного Андреа Пирло, опасным угловым и ударом Марио Балоттелли.

Под конец первого тайма Хорди Альба удвоил преимущество Испании выйдя на ворота Джанлуиджи Буффона.

После перерыва итальянцы завладели инициативой. Пытались давить на Испанию. Особых дивидендов из это не приносило. Все стало понятно в середине тайма, когда Италия осталась в меньшинстве. Тиагу Мотта не смог продолжить играть из-за травмы, а замен уже не было.

Под конец матча Фернандо Торрес и Хуан Мата использовали провал защиты итальянцев и довели дело до неприличного - 4:0.

Игра начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Всего в истории встреч между Италией и Испанией команды сыграли 33 матча. Девять побед в Италии. На одну больше в Испании и 14 ничей. Команды играли между собой в отборе к Кубку мира-2018. Тогда испанцев дома победили - 3:0, а в гостях сыграли вничью. На Евро-2016 итальянцы одержали победу - 2:0.