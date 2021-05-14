Как "Динамо" праздновало победу в Кубке Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона 2020/2021.
В финальном матче в Тернополе киевляне победили "Зарю" -1:0.
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Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков уже в овертайме.
После игры футболисты не сдерживали эмоций. Досталось даже наставнику команды Мирчи Луческу.
В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние турниры - чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Победа в Кубке Украины стала для "бело-синих" 13-й в истории клуба.
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