Как "Динамо" праздновало победу в Кубке Украины

"Динамо" выиграло у всех внутренний соревнованиях этого сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона 2020/2021.

В финальном матче в Тернополе киевляне победили "Зарю" -1:0.

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Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков уже в овертайме.

После игры футболисты не сдерживали эмоций. Досталось даже наставнику команды Мирчи Луческу.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние турниры - чемпионат, Кубок и Суперкубок. Победа в Кубке Украины стала для "бело-синих" 13-й в истории клуба.