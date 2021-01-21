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четверг, 21 января 2021 17:10

Как "Динамо" победило "Шахтер" на сборах

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Как &quot;Динамо&quot; победило &quot;Шахтер&quot; на сборах
Клейтон забил первый гол "Динамо" в 2021 году. Фото: ФК "Динамо"

В своем 2-м спарринге в ОАЭ киевское "Динамо" победило чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер". Что нужно знать о матче?

Мирча Луческу использовал ротацию. 75 мин. сыграл только Александр Андриевский. 10 игроков Луческу изменил после 1-го тайма. Румынский наставник пробовал различные сочетания игроков.

"Динамо" преобладало над соперником на протяжении всего матча. В течение матча команда Луческу владела территориальным и игровым преимуществом. Динамовцы играли 1-м номером и форсировали события на поле. Подопечные украинского тренера Романа Григорчука думали исключительно об обороне. За матч ничего не создав у ворот соперника.

Подопечным Луческу не хватало последнего паса. Несмотря на территориальное и игровое преимущество "Динамо" не создало много моментов у ворот соперника. "Шахтер" умело защищался и не давал пространства киевлянам. Команде Луческу не хватало последнего паса.

Несмотря на территориальное и игровое преимущество "Динамо" не создало много моментов у ворот соперника

"Динамо" повезло с забитыми мячами. Сначала защитники и вратарь не разобрались. После чего Клейтону оставалось с нескольких метров попасть в пустые ворота. Затем на помощь "Динамо" пришел рикошет.

Александр Сирота получил повреждения. Защитник "Динамо" был заменен в конце 1-го тайма, когда получил повреждения. Луческу решил не рисковать защитником, и сразу его заменил его на Артема Шабанова.

Клейтон забил 1-й гол за "Динамо". Бразилец провел сильный матч. Сначала открыл счет в матче, а затем начал атаку, которая завершилась 2-м голом.

Владислав Ванат дебютировал за "Динамо". 18-летний нападающий молодежной команды впервые сыграл за первую команду. Ванат получил 5 мин. игрового времени во 2-м тайме. За это время Владислав даже мог забить гол.

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22 января "Динамо" в своем 3-м матче в ОАЭ сыграет против местной команды "Анджман". Начато игры - в 16:15.

Автор: Сергей Тищенко
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