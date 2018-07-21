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суббота, 21 июля 2018 23:23

Как "Динамо" победило "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины - видео

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Как &quot;Динамо&quot; победило &quot;Шахтер&quot; и выиграло Суперкубок Украины - видео
Гол Буяльского принес победу "Динамо". Фото: Football.ua

В матче за Суперкубок страны на одесском стадионе "Черноморец" киевское "Динамо" одержало минимальную победу над "Шахтером" (1:0).

Единственный гол был забит после грубой ошибки голкипера Андрея Пятова, который не смог выбить мяч, который подхватил Шепелев, отпасовал на Вербича, тот не стал бить, а отдал на Беседина, удар которого получился неточным, но прямо на Буяльского - тот с близкого расстояния вывел свою команду вперед.

В добавленное к основному время на поле возникла потасовка с участием футболистов обеих команд.

В результате соперники остались в неполных составах: В "Динамо" Никита Бурда получил вторую желтую карточку и покинул поле, у "Шахтера" красную заработал Исмаили.

Шахтер - Динамо 0: 1

Гол: Буяльский, 18

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Марлос, Степаненко, Коваленко (Тотовицкий, 67), Алан Патрик, Фернандо (Болбат, 70), Мораес

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Шепелев, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 71), Цыганков, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин

Предупреждение: Данченко, 53, Фернандо, 59, Мораес, 90 - Бурда, 13 Шепелев, 71, Кадар, 81

Удаление: Исмаили, 90 6 - Бурда, 90 + 6

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Поединки стартового тура УПЛ "Шахтер" и "Динамо" проведут 25 июля.

Gazeta.ua
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