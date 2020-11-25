Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"

Миколенко выглядел жалко, как и все "Динамо". Фото Рейтер

"Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграло "Барселоне" – 0:4. Сообщает "Трибуна".

Оба клуба были в далеко не самых основных состава. "Динамо" все еще пытается оправиться после эпидемии коронавируса, а "Барселона" вкупе с большим количеством травм явно решила обойтись малыми силами. Месси и де Йонг не попали даже в состав, а Гризманн, Дембеле и Альба остались в запасе.

В первом тайме обошлось без голов, зато во втором "Барселона" реализовала почти все, что создала. Сначала отличный удар удался Десту – 0:1.

А еще через несколько минут Брэйтуэйт успел замкнуть дальнюю штангу – 0:2.

Третий гол – глупое нарушение Попова в ситуации, которая этого не требовала. Брэйтуэйт заработал пенальти и он же его реализовал – 0:3.

Точку поставил Гризманн, который вышел на замену – 0:4.

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Борьба за третье место впереди: у "Динамо" всего одно очко (у команды Реброва тоже), но с венграми оно играет в последнем туре – до этого еще придется съездить в Турин.