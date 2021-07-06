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среда, 07 июля 2021 06:11

Как Дания победила Англию

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Как Дания победила Англию
Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

7 июля сборные Англии и Дании сыграют в полуфинале Евро-2020 / 21. Последний раз команды между собой встречались в Лиге наций-2020.

Первая игра прошла в Копенгагене. Англичане владели преимуществом, а датчани действовали благодаря быстрому переходу из обороны в атаки и также имели свои моменты. В первом тайме Джордан Пикфорд трижды спасал англичан от гола.

После перерыва уже гости большую беспокоили Каспера Шмайхеля.

Острые моменты были потеряны в конце игры. Сначала Кристиан Эриксен не попал в ворота с убойной позиции, а затем удар Гарри Кейна вынес из линии ворот защитники Дании.

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В ответном матче Дания одержала гостевую победу - 1:0.

Датчане создали первый момент после стандарта. Англия отвечала дальним ударом Маркуса Решфорда.

Ключевым в матче стало удаление защитника "МЮ" Гарри Магвайер за две желтые карточки в середине первого тайма. После чего англичане еще заработали пенальти, который реализовал Эриксен.

Играя в меньшинстве команде Гарета Саутгейта было трудно отыграться. Дания позиционно защищалась. Англичане надеялись на длинные передачи и стандарты, которые так и не принесли успеха. В конце матча Рис Джеймс покинул Англию вдевятером.

Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В общем Англия и Дания провели 23 поединка. Англичане побеждали 13 раз. Пять раз удача была на стороне Дании и сколько раз была зафиксирована ничья.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
07
июля

Как Дания победила Англию

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