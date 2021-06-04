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суббота, 05 июня 2021 06:11

Как Бущан забил гол вратарю "Шахтера"

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Как Бущан забил гол вратарю &quot;Шахтера&quot;
Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020/21.

На тренировке национальной команды вратарь "Динамо" Георгий Бущан продемонстрировал свои бомбардирские качества.

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Игроки сборной отрабатывали дальние удары по воротам. Бущан решил также присоединиться к упражнению. Голкипер "Динамо" с дальней дистанции попал в верхний угол ворот, которые защищал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин. Такому мячу мог бы позавидовать каждый полевой игрок.

В последнем матче сборная Украины победила Северную Ирландию -1:0. Свой следующий матч в рамках подготовки к Евро-2020/21 национальная команда проведет 7 июня против Кипра.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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