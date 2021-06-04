Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией

Артем Беседин не усилил игру сборной. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины победила Северную Ирландию в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020/21.

Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на победу команды Андрея Шевченко.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич раскритиковал Артема Беседина.

"Первый тайм от сборной был хороший. Второй - за исключением пары эпизодов - никакой. Причина? Две замены в перерыве. Марлос .... жаль. Но время прошло. И мой любимый Беседин. Лучший акробат в этой команде. Его искренне жаль. Но по сравнению с Романом Яремчуком - он силен в акробатике, беге. В попадании по чужим ногам и непопадании по чужим воротам. Но за этим трудно наблюдать. Все, что хотелось бы увидеть в развитии эпизода, происходит не так, когда Артем в составе.

Потихоньку игра налаживается. И она приобретает знакомые черты. И так, легионеры на поле гораздо круче тех, кто играет в нашем чемпионате. На голову выше! Команду с победой!"

Мы не смогли доминировать в центре поля весь матч против команды уровня Северной Ирландии. С Русланом Малиновским в составе

Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко считает, что сборная не смогла выиграть середину поля.

"Мы не смогли доминировать в центре поля весь матч против команды уровня Северной Ирландии. С Русланом Малиновским в составе. После удачного старта все исчезло, инсайдам больше не удавалось связывать всю игру команды. Это настораживает".

Сборную пока еще рано хвалить, считает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Выиграли и молодцы .... Пока на тяжелых ногах, но моменты создавали. Комментировать пока особо нечего. Дадим возможность тренеру и игрокам в покое готовится. Спрашивать, ругать или хвалить будем чуть позже.

Сегодня увидел "тюлений" футбол в исполнении Северной Ирландии. В детстве я любил ходить в цирк, и мне нравился номер, когда тюлени стояли на подставках и перепасовывали мяч своими головами. Но о вкусах не спорят, и не будем судить их строго. Единственное не могу понять как мы им проиграли пять лет назад".

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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что сборная должна побеждать крупнее.

"Завершилось напряженное ожидание на две темы: 1) как наши умудрился не забить второй мяч 2) как наши все-таки умудрились пропустить и закончить 1:1 - в пятый раз в этом году.

С первым справились. Со вторым - нет. Порадовали, молодцы. С победой! "

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отмечает 18-летнего Георгия Судакова.

"Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили. По-взрослому выглядят Илья Забарный, Николай Шапаренко, Зубков! И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент".

Следующий свой матч в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины проведет 7 июня против Кипра. Евро-2020/21 планируется провести с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.