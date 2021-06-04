Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией

 
Ексклюзивы
1/5
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 594
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 414
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 225
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 387
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 252
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 387
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 540
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 765
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2 Просмотров: 405
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 369
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Как тренируют вратарей сборной Украины
Как тренируют вратарей сборной Украины
Репетиция перед Евро: почему Украина победила Северную Ирландию
Репетиция перед Евро: почему Украина победила Северную Ирландию
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 252
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 378
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 819
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 378
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 09:20

Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией

  Комментировать
Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией
Артем Беседин не усилил игру сборной. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины победила Северную Ирландию в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020/21.

Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на победу команды Андрея Шевченко.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич раскритиковал Артема Беседина.

"Первый тайм от сборной был хороший. Второй - за исключением пары эпизодов - никакой. Причина? Две замены в перерыве. Марлос .... жаль. Но время прошло. И мой любимый Беседин. Лучший акробат в этой команде. Его искренне жаль. Но по сравнению с Романом Яремчуком - он силен в акробатике, беге. В попадании по чужим ногам и непопадании по чужим воротам. Но за этим трудно наблюдать. Все, что хотелось бы увидеть в развитии эпизода, происходит не так, когда Артем в составе.

Потихоньку игра налаживается. И она приобретает знакомые черты. И так, легионеры на поле гораздо круче тех, кто играет в нашем чемпионате. На голову выше! Команду с победой!"

Мы не смогли доминировать в центре поля весь матч против команды уровня Северной Ирландии. С Русланом Малиновским в составе

Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко считает, что сборная не смогла выиграть середину поля.

"Мы не смогли доминировать в центре поля весь матч против команды уровня Северной Ирландии. С Русланом Малиновским в составе. После удачного старта все исчезло, инсайдам больше не удавалось связывать всю игру команды. Это настораживает".

Сборную пока еще рано хвалить, считает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Выиграли и молодцы .... Пока на тяжелых ногах, но моменты создавали. Комментировать пока особо нечего. Дадим возможность тренеру и игрокам в покое готовится. Спрашивать, ругать или хвалить будем чуть позже.

Сегодня увидел "тюлений" футбол в исполнении Северной Ирландии. В детстве я любил ходить в цирк, и мне нравился номер, когда тюлени стояли на подставках и перепасовывали мяч своими головами. Но о вкусах не спорят, и не будем судить их строго. Единственное не могу понять как мы им проиграли пять лет назад".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что сборная должна побеждать крупнее.

"Завершилось напряженное ожидание на две темы: 1) как наши умудрился не забить второй мяч 2) как наши все-таки умудрились пропустить и закончить 1:1 - в пятый раз в этом году.

С первым справились. Со вторым - нет. Порадовали, молодцы. С победой! "

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отмечает 18-летнего Георгия Судакова.

"Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили. По-взрослому выглядят Илья Забарный, Николай Шапаренко, Зубков! И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент".

Следующий свой матч в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины проведет 7 июня против Кипра.

Евро-2020/21 планируется провести с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты открыли беспорядочный огонь по протестующим

Создали сыр, который обладает целебными свойствами

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 9370
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7416
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4329
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 7 Просмотров: 3816
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 3708
Спорт
Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия
Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия
 Просмотров: 774
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
 Просмотров: 603
Как тренируют вратарей сборной Украины
Как тренируют вратарей сборной Украины
 Просмотров: 81
Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией
Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией Просмотров: 459
Украина взяла реванш в северной Ирландии
Украина взяла реванш в северной Ирландии
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 1081
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть