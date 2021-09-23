Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"

Андрей Ярмоленко четвертый сезон играет в АПЛ. Фото: REUTERS

В матче 1/16 Кубка английской лиги "Вест Хэм" в гостях победил "Манчестер Юнайтед" - 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол в начале матча в исполнении Мануэля Ланссини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко поддержит Усика в бою против Джошуа

Хозяева волдилы территориальным и игровым преимуществом. Имели множество моментов, но так и не забили. В конце игры "Юнайтед" ушел всеми силами забивать и пропустил контратаку гостей. Андрей Ярмоленко вышел на ворота соперника, убрал голкипера и не попал в пустые ворота. Удар украинца приняла на себя штанга.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест-Хэм" с 2018 года. Перед этим играл за "Динамо" и "Боруссию" Дортмунд. 25 сентября команда украинца сыграет в АПЛ гостевой матч против "Лидса".