Как Ярмоленко и Макаренко определяли, у кого лучше левая нога

Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии.

Подопечные Андрея Шевченко провели очередную тренировку, на котором уделили время восстановлению после предыдущей игры, провели упражнения на держание мяча.

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Больше всего интересным оказалось противостояние бывших партнеров по "Динамо" Андрея Ярмоленко и Евгения Макаренко. Украинские легионеры после тренировки долго определяли, у кого из них лучше левая нога.

17 июня сборная Украины проведет матч второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В своем предыдущем матче украинцы проиграли Нидерландами - 2: 3. Лидерами нашей группы являются Нидерланды и Австрия, которые имеют по три очка.