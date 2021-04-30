Как 18-летний форвард "Полесья" опозорил вратаря "Волыни"

Станислав Коваль забил 3 гола за "Полесье". Фото: ФК "Полесье"

В матче 23-го тура первой лиги "Полесье" дома победило "Волынь" -1:0.

Единственный гол на старте поединка забил нападающий житомирян Станислав Коваль.

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Форвард "Полесье" обокрал вратаря гостей и переправы мяч в пустые ворота. После аута защитник "Волыни" отдал мяч на собственного вратаря, но тот допустил техническую ошибку при давлении от Коваля и пропустил позорный гол.

Коваль забил во второй части сезона уже три гола в шести матчах. Права на талантливого нападающего принадлежат "Колоса". В Житомире он играет на правах аренды.

После 23-х туров лидером таблицы первой лиги является "Верес". В зоне повышение в классе находятся также "Черноморец" и "Металлист-1925". "Полесье" находится в середине таблицы. А "Волыни" отстает от третьей позиции на 9 очков, имея две игры в запасе.