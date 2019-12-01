Йохеннес Бьо выиграл первую гонку на Кубке мира. Украинцы провалились

Йоханнес Бьо выиграл в прошлом году Кубок мира

1 декабря на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошел мужской спринт.

За сборную Украины выступили Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк – сообщает "Трибуна".

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бьо. Вторым стал его старший брат Тарьей Бь. Третьим – россиянин Матвей Елисеев. Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который финишировал 35-м.

Дмитрий Пидручный с четырьмя промахами стал 64-м.

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Накануне Дмитрий Пидручный пропустил смешанную эстафету из-за травмы.