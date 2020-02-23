Йоханнес Бё выиграл гонку с массового старта. Прима – двадцатый

Йоханнес Бе ни разу не промахнулся на огневых рубежах

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл последнюю гонку чемпионата мира по биатлону, который проходил в итальянской Антхольц-Антерсельве. Он стал победителем массового старта.

Йоханнес ни разу не промахнулся на стрельбе. Хотя на последней стойке у него зашли несколько габаритов. Затем он постепенно избавлялся конкурентов. Последним оставил борьбу за золото француз Кантан Фийон-Имеет. В итоге он выиграл серебро.

Хотя на последней стойке у него зашли несколько габаритов

Упорная борьба шла за бронзу между французом Эмильена Жакленом и норвежцем Тарье Бё. Жаклен стал настоящим открытием чемпионата. Накануне он выиграл мощным финишным спуртом гонку преследования в меньшего из братьев Бё - Иоханнеса. А теперь легко разобрался с Тарье.

Украинцы показали довольно скромные результаты. Лишь один огневой рубеж чисто прошли Пидручный и Прима. На остальных они ошибались и заходили на круги штрафа. Поэтому Артем Прима финишировал двадцатым, а Дмитрий Пидручный - на 23 месте.

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Биатлонисты продолжат соревнования в Кубке мира. Им осталось еще три этапа.