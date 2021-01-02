Из-за Левандовского Алаба переходит в "Реал"

Алаба сыграл за сборную Австрии 75 матчей. Фото Рейтер

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к заключению контракта с мадридским "Реалом", сообщает Marca.

По информации источника, "Реал" предложил австрийскому футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн. Ожидается, что Алаба перейдёт в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, Алаба несколько раз отвергал предложение "Баварии" по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.

Алаба является основным защитником сборной Австрии, с которой на Евро-2021 встретися сборная Украины.

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Алаба защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой бундеслиги и забил 1 гол.